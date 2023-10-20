Акторка Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок 2023 року – за версією австралійського видання Maxim. Журнал щорічно складає рейтинг Hot 100 на свій розсуд.

Крім того, Марго Роббі очолила цей список двічі поспіль, чим поставила відповідний рекорд. Але і це ще не все – акторка стала єдиною жінкою, якій перше місце в рейтингу діставалося чотири рази.

На листопадовій обкладинці австралійського Maxim вже красується Марго Роббі в образі Барбі.

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Друге місце в рейтингу Hot 100 дісталося футболістці збірної Австралії Сем Керр, а третє – виконавиці Дельті Гудрем. Далі йде телеведуча Софі Монк і співачка G Flip.