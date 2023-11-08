Американский актер и автогонщик Патрик Демпси стал самым сексуальным мужчиной 2023 года по версии журнала People.

Реакция Демпси на титул самого сексуального мужчины

В интервью изданию Демпси признался, что был шокирован своим новым титулом.

— Я рад, что это происходит на этом этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго немного задето, но это дает мне платформу, чтобы использовать его для чего-то положительного. Я был шокирован, а потом начал смеяться, мол, это же шутка, да? Я же всегда был “другом невесты”! — в шутку сказал актер.

57-летний Патрик Демпси наиболее известен по ролям доктора Дерека Шепарда в Анатомии страсти, Роберта в Зачарованной, Джека Кванта в Бриджит Джонс 3 и Дилана Голда в Трансформерах 3: Темная сторона Луны.

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Кроме этого, Патрик строил карьеру автогонщика и даже стал серебряным призером гонки 24 часа Ле-Мана.

Также у актера есть Центр Демпси, который он основал в честь своей покойной матери для поддержки онкобольных и их близких.

С 1999 года Патрик состоит в браке с визажисткой Джилл Финк. У супругов трое детей: 21-летняя дочь Таллула и 16-летние близнецы Дерби и Салливан.

Ранее титул самого сексуального мужчины по версии журнала People получали американский певец и композитор Джо Ледженд, актеры Идрис Эльба и Майкл Б. Джордан, сценарист Пол Радд и актер Крис Эванс.