Російська акторка Анастасія Заворотнюк вже три роки бореться з раком головного мозку та не з’являється на публіці.

За даними росЗМІ, зірка дуже погладшала, частково втратила голос і здатність самостійно рухатися.

Акторка серіалу Моя прекрасна няня зараз перебуває у заміському будинку в селищі Крекшине, звідки її іноді возять на процедури до клініки.

– Анастасія більшу частину часу проводить у візку в горизонтальному положенні, хоча раніше вона більше сиділа. У неї частково паралізована права частина тіла, вона не може рухатися без сторонньої допомоги та ворушити рукою. Є проблеми із зором, вимовою. Анастасія приймає препарати, які підтримують її, через що вона сильно погладшала і змінилася до невпізнання, – розповів друг акторки Олексій Демідов.

Лікарі зазначають, що хвороба невиліковна, а питання стоїть лише у продовженні життя. Через застосування глюкокортикоїдів в акторки з’явився так званий синдром Кушинга – обличчя стало одутлим і накопичилася рідина в тканинах.

Лежати в лікарні Анастасія не хоче, вона перебуває вдома з донькою Мілою, доглядальницею, чоловіком та мамою.

– Анастасія загальмована. Часом здається, що вона взагалі байдужа до того, що відбувається навколо, немов у прострації. Але часом настають періоди просвітлення та ясного розуму, коли вона розуміє, що відбувається, – додав Демідов.

Нагадаємо, що рак головного мозку в Анастасії Заворотнюк діагностували у 2019 році після того, як вона почала відчувати сильний головний біль. Про хворобу зірка дізналася після народження доньки Міли від російського фігуриста Петра Чернишова.

Після проведення однієї з операцій рак увійшов у стадію ремісії, але потім хвороба знову повернулася до акторки. Сім’я Заворотнюк рідко дає коментарі щодо стану її здоров’я.