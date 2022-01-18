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Тримаємось як можемо: дочка Заворотнюк розповіла про стан здоров’я мами

18 Січня 2022, 09:06
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Анастасія Заворотнюк з дочкою

Дочка російської акторки Анастасії Заворотнюк розповіла про стан здоров’я мами.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Анна Заворотнюк відповіла на запитання одного із підписників про те, як почувається зірка серіалу Моя прекрасна няня.

Вона назвала акторку воїном і зазначила, що сім’ї дуже складно бачити рідну людину у такому стані.

– Дивлячись, з чим порівнювати, тримаємося як можемо, вона воїн, але хвороба справді страшна, розбиває серце бачити її такою, – написала Аня.

Анна Заворотнюк

Нагадаємо, що у 2019 році у Анастасії Заворотнюк діагностували рак головного мозку після того, як у неї почалися сильні головні болі. Про хворобу зірка дізналася після народження доньки Міли.

Після проведення однієї із операцій рак увійшов у стадію ремісії, але потім хвороба знову повернулася до акторки. Колеги Анастасії зізнавалися, що вона набрала вагу через гормональні препарати, втратила волосся та загалом дуже змінилася.

Сім’я акторки намагається не коментувати стан її здоров’я, а сама Заворотнюк весь цей час не з’являлася на публіці.

Відомо, що зараз вона перебуває у своєму заміському будинку і отримує необхідну допомогу від лікарів.

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Анастасія Заворотнюк
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