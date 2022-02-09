Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже три года борется с раком головного мозга и не появляется на публике.

По данным росСМИ, звезда очень поправилась, частично потеряла голос и способность самостоятельно двигаться.

Актриса сериала Моя прекрасная няня сейчас находится в загородном доме в поселке Крекшино, откуда ее иногда возят на процедуры в клинику.

— Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия принимает препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости, — рассказал друг актрисы Алексей Демидов.

Врачи отмечают, что болезнь неизлечима, а вопрос стоит только в продлении жизни. Из-за применения глюкокортикоидов у актрисы появился так называемый синдром Кушинга – лицо стало одутловатым и накопилась жидкость в тканях.

Лежать в больнице Анастасия не хочет, она находится дома с дочерью Милой, сиделкой, мужем и мамой.

– Анастасия заторможена. Иногда кажется, что она вообще безразлична к происходящему вокруг, словно в прострации. Но иногда наступают периоды просветления и ясного ума, когда она понимает, что происходит, — добавил Демидов.

Напомним, что рак головного мозга в Анастасии Заворотнюк диагностировали в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. О болезни звезда узнала после рождения дочери Милы от российского фигуриста Петра Чернышева.

После проведения одной из операций рак вошел в стадию ремиссии, но затем болезнь снова вернулась к актрисе. Семья Заворотнюк редко дает комментарии по поводу состояния ее здоровья.