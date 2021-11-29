Український телеведучий Дмитро Комаров розповів, як будує дачу в Карпатах.

За словами 38-річного чоловіка, будівництво ще не почалося, оскільки він придбав ділянку та поїхав до Еквадору.

– Взимку фундамент не ставиться, планую навесні, якщо матиму вільний відрізок часу, то почну з нього, – сказав Дмитро.

Головна вимога до карпатської дачі – панорамне вікно та вид на Чорногорський хребет. Загальна площа будинку буде приблизно 50-60 кв. м.

– Картоплю точно садити не будемо… Кухня-студія, спальня, вікно в підлогу та гори. Ти прокидаєшся і кайфуєш. Це формат дачі, – зазначив Комаров.

У серпні Дмитро Комаров повідомив, що купив ділянку землі у Верховині (Івано-Франківська область) – 10 соток. Він зазначив, що в Карпатах був практично скрізь і йому імпонує кожна місцевість.

За словами Комарова, у Верховині маса активностей – сироваріння, бджолотерапія, музей магії тощо. Найголовніше – вид на гору Говерла та Чорногорський хребет. Так він знайшов місце, в яке йому хотілося б повернутися поза роботою і купив там ділянку, щоб збудувати на ній дачу.

Однак перед покупкою Дмитро протестував Верховину, проживши в ній тиждень місцевим жителем у будинку гіда, який і запропонував йому побудувати дачу в цьому селищі міського типу.

Раніше Дмитро Комаров вразив схожістю зі своїм братом і сестрою. Він поділився фото, на якому вони зображені всі разом. Підписники телеведучого зазначили їхню неймовірну схожість.