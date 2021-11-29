Украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о том, как строит дачу в Карпатах.

По словам 38-летнего мужчины, строительство еще не началось, поскольку он приобрел участок и уехал в Еквадор.

— Зимой фундамент не ставится, планирую весной, если у меня будет свободный отрезок времени, то начну с него, — сказал Дмитрий.

Главное требование к карпатской даче — панорамное окно и вид на Черногорский хребет. Общая площадь дома будет приблизительно 50-60 кв. м.

— Картошку точно сажать не будем… Кухня-студия, спальня, окно в пол и горы. Ты просыпаешься и балдеешь. Это формат дачи, — отметил Комаров.

В августе Дмитрий Комаров сообщил, что купил участок земли в Верховине (Ивано-Франковская область) — 10 соток. Он отметил, в Карпатах был практически везде и ему импонирует каждая местность.

По словам Комарова, в Верховине масса активностей — сыроварения, пчелотерапия, музей магии и многое другое. Самое главное — вид на гору Говерла и Черногорский хребет. Так он нашел место, в которое ему хотелось бы вернуться вне работы и купил там участок, чтобы построить на нем дачу.

Однако перед покупкой Дмитрий протестировал Верховину, прожив в ней неделю в качестве местного жителя в доме гида, который и предложил ему построить дачу в этом поселке городского типа.

Ранее Дмитрий Комаров поразил сходством со своими братом и сестрой. Он поделился фото, на котором они запечатлены все вместе. Подписчики телеведущего отметили их невероятное сходство.