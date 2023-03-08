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Остапчук подарував коханій на 8 березня каблучку за €2 тис.

8 Березня 2023, 18:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Остапчук подарував коханій на 8 березня каблучку за €2 тис.
Джерело: Володимир Остапчук

Кохана телеведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська показала, що він подарував їй на Міжнародний жіночий день – 8 березня.

В Instagram-stories 22-річна Катерина продемонструвала не дешевий подарунок від шоумена. Володимир підніс їй каблучку від ювелірного бренду Cartier. Її ціна на сайті – майже €2 тис. Також на фото виднівся букет ніжно-рожевих тюльпанів.

 

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Володимир ОстапчукКрім цього, 38-річний Остапчук приготував коханій сніданок – яєчню, салат і вафельний торт.Володимир Остапчук

Нагадаємо, ще восени 2022 року почали поширюватися чутки, що Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк. Самі офіційно цього вони не підтверджували, проте перестали виставляти спільні фото в соцмережах, які раніше регулярно з’являлися.

Ба більше, Горняк нерідко викладає stories з натяком на розлучення. А травесті-діва Монро розповіла, що ведучий Володимир Остапчук уже встиг закрутити новий роман.

Крім того, 22 лютого Остапчук і Полтавська оприлюднили фото з документ-сервісу Готово, де можна оформити шлюб за добу, чим спровокували чутки про те, що вони уклали шлюб.

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