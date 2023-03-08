Возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская показала, что он подарил ей на Международный женский день — 8 марта.

В Instagram-stories 22-летняя Екатерина продемонстрировала не дешевый подарок от шоумена. Владимир преподнес ей кольцо от ювелирного бренда Cartier. Его цена на сайте — почти €2 тыс. Также на фото виднелся букет нежно-розовых тюльпанов.

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Помимо этого, 38-летний Остапчук приготовил любимой завтрак — яичницу, салат и вафельный торт.

Напомним, еще осенью 2022 года стали распространяться слухи, что Владимир Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Горняк. Сами официально этого они не подтверждали, однако перестали выставлять совместные фото в соцсетях, которые ранее регулярно появлялись.

Более того, Горняк нередко выкладывает stories с намеком на развод. А травести-дива Монро рассказала, что ведущий Владимир Остапчук уже успел закрутить новый роман.

Кроме того, 22 февраля Остапчук и Полтавская обнародовали фото из документ-сервиса Готово, где можно оформить брак за сутки, чем спровоцировали слухи о том, что они заключили брак.