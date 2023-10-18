Телеведучий Володимир Остапчук подарував молодій обраниці дорогий презент.

Про це Катерина Полтавська розповіла у своєму Instagram, показавши подарунок на фото. Ним виявився смартфон від Apple – iPhone 15 Pro Max. Вартість телефону варіюється від 66 тис. до 112 тис. грн – залежно від оперативної пам’яті.

Катерина чесно сказала, що натякала на подарунок Остапчуку, і пішло в неї на це не кілька днів, а тижнів.

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– На цю кампанію було витрачено понад два тижні натяків, – розповіла Полтавська.

До слова, аналогічний подарунок Остапчук отримав від обраниці на свій день народження – 27 вересня. Ведучому виповнилося 39 років, і крім торта і повітряних кульок Полтавська подарувала йому новенький iPhone 15 Pro Max.