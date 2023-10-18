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Остапчук подарил дорогой подарок молодой возлюбленной — намекала более 2 недель

18 октября 2023, 16:24
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Володимир Остапчук
Источник: Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук подарил молодой избраннице дорогой презент.

Об этом Екатерина Полтавская рассказала в своем Instagram, показав подарок на фото. Им оказался смартфон от Apple — iPhone 15 Pro Max. Стоимость телефона варьируется от 66 тыс. до 112 тыс. грн — в зависимости от оперативной памяти.

Екатерина честно сказала, что намекала на подарок Остапчуку, и ушло у нее на это не несколько дней, а недель.

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Фото: https://www.instagram.com/poka.tya/

— На эту кампанию было потрачено более двух недель намеков, — рассказала Полтавская.

К слову, аналогичный подарок Остапчук получил от избранницы на свой день рождения — 27 сентября. Ведущему исполнилось 39 лет, и кроме торта и воздушных шариков Полтавская подарила ему новенький iPhone 15 Pro Max.

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