Телеведущий Владимир Остапчук подарил молодой избраннице дорогой презент.

Об этом Екатерина Полтавская рассказала в своем Instagram, показав подарок на фото. Им оказался смартфон от Apple — iPhone 15 Pro Max. Стоимость телефона варьируется от 66 тыс. до 112 тыс. грн — в зависимости от оперативной памяти.

Екатерина честно сказала, что намекала на подарок Остапчуку, и ушло у нее на это не несколько дней, а недель.

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— На эту кампанию было потрачено более двух недель намеков, — рассказала Полтавская.

К слову, аналогичный подарок Остапчук получил от избранницы на свой день рождения — 27 сентября. Ведущему исполнилось 39 лет, и кроме торта и воздушных шариков Полтавская подарила ему новенький iPhone 15 Pro Max.