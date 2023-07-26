Телеведучий Володимир Остапчук натякнув на вирішення питання зі своєю колишньою дружиною щодо спільної нерухомості під Києвом. Цілком можливо, що будинок залишиться у шоумена та його третьої дружини Катерини Полтавської.

Так, Остапчук уперше за довгий час показав заміський будинок у котеджному містечку Золоче Прованс, де планує робити ремонт разом зі своєю новою коханою. Так, в Instagram він опублікував відео, де разом із Катею обговорюють планування нерухомості. На задньому тлі можна помітити, що в кімнатах на підлозі лежить купа будматеріалів – схоже, ремонт уже зовсім скоро може початися.

Та й сам шоумен натхненний цією ідеєю – він показав будинок зсередини та поділився своїми думками щодо розташування кімнат і їхніх стін.

– Раніше висока температура була відмазкою для школи, а тепер – для походів у магазин меблів. Тому Катя поїхала вибирати все сама, а я вдома їм борщ, – заявив Остапчук, натякнувши на обновки для дому.

Нагадаємо, що в середині липня Христина Горняк пригрозила Остапчуку судом через їхній спільний будинок. Колишня ведучого заявила, що Володимир на контакт щодо нерухомості не йде, тому вона в пошуках адвоката для консультацій.