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Остапчук натякнув на вирішення питання з Горняк щодо будинку: намічається ремонт

26 Липня 2023, 18:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук натякнув на вирішення питання зі своєю колишньою дружиною щодо спільної нерухомості під Києвом. Цілком можливо, що будинок залишиться у шоумена та його третьої дружини Катерини Полтавської.

Так, Остапчук уперше за довгий час показав заміський будинок у котеджному містечку Золоче Прованс, де планує робити ремонт разом зі своєю новою коханою. Так, в Instagram він опублікував відео, де разом із Катею обговорюють планування нерухомості. На задньому тлі можна помітити, що в кімнатах на підлозі лежить купа будматеріалів – схоже, ремонт уже зовсім скоро може початися.

Остапчук

Та й сам шоумен натхненний цією ідеєю – він показав будинок зсередини та поділився своїми думками щодо розташування кімнат і їхніх стін.

– Раніше висока температура була відмазкою для школи, а тепер – для походів у магазин меблів. Тому Катя поїхала вибирати все сама, а я вдома їм борщ, – заявив Остапчук, натякнувши на обновки для дому.

Остапчук

Нагадаємо, що в середині липня Христина Горняк пригрозила Остапчуку судом через їхній спільний будинок. Колишня ведучого заявила, що Володимир на контакт щодо нерухомості не йде, тому вона в пошуках адвоката для консультацій.

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