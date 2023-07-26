Телеведущий Владимир Остапчук намекнул на решение вопроса со своей бывшей женой касательно общей недвижимости под Киевом. Вполне возможно, что дом останется у шоумена и его третьей жены Екатерины Полтавской.

Так, Остапчук впервые за долгое время показал загородный дом в коттеджном городке Золоче Прованс, где планирует делать ремонт вместе со своей новой возлюбленной. Так, в Instagram он опубликовал видео, где вместе с Катей обсуждают планировку недвижимости. На заднем фоне можно заметить, что в комнатах на полу лежит куча стройматериалов — похоже, ремонт уже совсем скоро может начаться.

Да и сам шоумен воодушевлен этой идеей — он показал дом изнутри и поделился своими мыслями касательно расположения комнат и их стен.

— Раньше высокая температура была отмазкой для школы, а теперь — для походов в магазин мебели. Поэтому Катя поехала выбирать все сама, а я дома ем борщ, — заявил Остапчук и намекнул на обновки для дома.

Напомним, что в середине июля Кристина Горняк пригрозила Остапчуку судом из-за их общего дома. Бывшая ведущего заявила, что Владимир на контакт касательно недвижимости не идет, поэтому она в поисках адвоката для консультаций.