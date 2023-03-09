Американська академія кіномистецтв не погодилася надати ефірний час президенту України Володимиру Зеленському.

Агент WME Майк Сімпсон звернувся до академії з проханням включити виступ Володимира Зеленського під час Оскара, але його відхилили. Заяву від українського лідера, за словами журналістів, не прийняли на тлі падіння підтримки американцями допомоги Україні.

Так, не всі погоджуються надати Зеленському можливість виступити. Торік продюсер Оскара Вілл Пеккер відмовився від появи президента України. Він нібито висловив занепокоєння тим, що Голлівуд приділяє нашій країні надто багато уваги.

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Варто зауважити, що незрозуміло, чим обґрунтована відмова від права надати час на премії вручення Оскара Володимиру Зеленському, однак академія вважає за краще зосереджуватися на діяльності кінематографічної спільноти й триматися якомога далі від усього політичного.

Того року лідеру України також відмовили у виступі на Оскарі.

Нагадаємо, що Зеленський не раз виступав на таких преміях дистанційно. У лютому він виступив на Берлінському кінофестивалі.