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Оскар 2023 отклонил заявку на выступление Зеленского

9 марта 2023, 19:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оскар 2023 отклонил заявку на выступление Зеленского
Источник: Офис президента

Американская академия киноискусств не согласилась предоставить эфирное время президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Агент WME Майк Симпсон обратился к академии с просьбой включить выступление Владимира Зеленского во время Оскара, но она была отклонена. Заявление от украинского лидера, по словам журналистов, не приняли на фоне падения поддержки американцами помощи Украине.

Так, не все соглашаются предоставить Зеленскому возможность выступить. В прошлом году продюсер Оскара Уилл Пеккер отказался от появления президента Украины. Он якобы выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет нашей стране слишком много внимания.

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Стоит отметить, что непонятно, чем обоснован отказ от права предоставить время на премии вручения Оскара Владимиру Зеленскому, однако академия предпочитает сосредотачиваться на деятельности кинематографического сообщества и держаться как можно дальше от всего политического.

В том году лидеру Украины также отказали в выступлении на Оскаре.

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Напомним, что Зеленский не раз выступал на таких премиях дистанционно. В феврале он выступил на Берлинском кинофестивале.

Источник
Variety
Теги
Владимир Зеленский Оскар
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