Через напад Росії дітям доводиться обговорювати не дитячі теми та ігри між собою, а війну.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Прогулюючись коридорами Офісу, репортерка дивується, чому в будівлі таке тьмяне світло.

Зараз дивляться

– Нам необхідно економити електрику. Нам доводиться економити електрику через іранські атаки дронами… Точніше через російські атаки іранськими дронами, так буде правильніше сказати. Хоча для нас уже немає різниці, якщо Росія використовує іранські дрони, значить Іран допомагає Росії, – відповів президент.

Володимир Зеленський каже, що практично не покидає Офіс президента через постійну роботу.

– Я живу, сплю і працюю тут… Рано вранці я прокидаюся, читаю і роблю вправи. Я прокидаюся о шостій годині ранку і люблю почитати, якщо на це є час… Потім я працюю, це все, – розповів він.

За словами Зеленського, іноді йому доводиться вставати посеред ночі через якісь важливі телефонні дзвінки або рішення.

Сім’я президента

Він також розповів, що під час війни бачитися з родиною вдається дуже рідко.

– Я думаю, що вони люблять мене. І це не на рівні роздумів. Я відчуваю це. І це почуття одне з найкращих, я хочу його зберегти. Це найважливіше, що я маю – моя сім’я, – розповів президент.

Володимир Зеленський додав, що йому все ж таки вдається побачити сім’ю, але при цьому з дружиною він зустрічається частіше, ніж із дітьми.

– Зараз це частіше, ніж на самому початку. Останні кілька місяців я бачуся з дітьми раз на десять днів або на два тижні. Ми що-небудь їмо, про що-небудь говоримо. Я можу бачитися зі своєю донькою, бо з цього року вона стала студенткою. Тому я бачу її частіше, ніж мого сина, – розповідає президент.

За його словами, під час зустрічей із дітьми він частіше слухає, ніж говорить, під час зустрічей.

– Йому (синові, – Ред.) десять років, але він думає так трагічно, думає про всю нашу сім’ю, про Україну. Усі наші діти – уже дорослі, вони говорять про війну, про те, коли ми переможемо. Вони знають це (коли ми переможемо, – Ред.) краще, ніж я, – жартує президент.

Зеленський каже, що діти обговорюють постачання озброєння в Україну, танки, винищувачі F-16 та інше.

– З одного боку, це цікаво, з іншого боку – це трагедія, що вони говорять про це, а не про щось дитяче, не про ігри одне з одним, не про футбол. В цьому різниця. Але ми змінимо цю ситуацію, – сказав він.

Нагадаємо, 25 січня Володимиру Зеленському виповнилось 45 років. Це вже четвертий день народження на посаді глави держави та перший – під час повномасштабної війни Росії проти України.

Факти ICTV розбирались, як змінили 11 місяців війни українського президента.