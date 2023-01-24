Український документальний фільм Будинок зі скалок (A House Made of Splinters) про дітей з Донбасу номінований на Оскар.

Стрічка спільного виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії. Режисер – Сімон Леренг Вільмонт. Від української сторони режисером та лінійним продюсером став Азад Сафаров.

Будинок зі скалок боротиметься за нагороду Оскар 2023 в категорії Найкращий документальний фільм.

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Відомо, що стрічку два роки знімали на Донбасі, її прем’єра відбулася в січні 2022 року. У ній розповідається про дітей України, які потрапили до притулку, який розташований поряд із лінією фронту. Там вони перебувають дев’ять місяців, потім або повертаються до батьків, або потрапляють до прийомної сім’ї, інтернату.

У дитячому будинку працюють соціальні працівники, які намагаються створити для дітей безпечний простір.

Варто зазначити, це вдруге за часи незалежної України, коли документальний фільм номінували на Оскар. Першим став Зима у вогні: Боротьба України за свободу в 2016 році.

На кінопремії цього року учасники змагатимуться за нагороди у 23 різних категоріях. 95-ю церемонію вручення нагороди заплановано на ніч з 12 по 13 березня в Лос-Анджелесі.