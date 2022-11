Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023

Американський телеведучий і комік Джиммі Кіммел проведе 95 оскарівську церемонію. Про це повідомили організатори церемонії вручення кінопремії Оскар.

Introducing your 95th Academy Awards host, Jimmy Kimmel. Welcome back!

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/qdFZYFeE2r

Зараз дивляться

— The Academy (@TheAcademy) November 7, 2022