Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023

Американський телеведучий і комік Джиммі Кіммел проведе 95 оскарівську церемонію. Про це повідомили організатори церемонії вручення кінопремії Оскар.
– Представляємо ведучого 95-ї церемонії вручення премії Оскар Джиммі Кіммела. Ласкаво просимо назад! – написали вони у Twitter.
Introducing your 95th Academy Awards host, Jimmy Kimmel. Welcome back!
Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/qdFZYFeE2rЗараз дивляться
— The Academy (@TheAcademy) November 7, 2022
Варто зазначити, що для Джиммі роль ведучого Оскара вже відома. Він вів церемонії у 2017 та 2018 роках.
Першого року при врученні премії у Кіммела стався казус. Тоді він назвав найкращим фільмом Ла Ла Ленд, але потім виявилося, що нагорода йде Місячному сяйву.
У 2023 році церемонія нагородження відбудеться у ніч із 12 на 13 березня.
Зазначимо, що Джиммі Кіммел – популярний ведучий, який з 2003 року веде власне шоу Джиммі Кіммел у прямому ефірі.