Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023

Американський телеведучий і комік Джиммі Кіммел проведе 95 оскарівську церемонію. Про це повідомили організатори церемонії вручення кінопремії Оскар.

– Представляємо ведучого 95-ї церемонії вручення премії Оскар Джиммі Кіммела. Ласкаво просимо назад! – написали вони у Twitter.

Introducing your 95th Academy Awards host, Jimmy Kimmel. Welcome back! Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/qdFZYFeE2r Зараз дивляться — The Academy (@TheAcademy) November 7, 2022

Варто зазначити, що для Джиммі роль ведучого Оскара вже відома. Він вів церемонії у 2017 та 2018 роках.

Першого року при врученні премії у Кіммела стався казус. Тоді він назвав найкращим фільмом Ла Ла Ленд, але потім виявилося, що нагорода йде Місячному сяйву.

У 2023 році церемонія нагородження відбудеться у ніч із 12 на 13 березня.

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Зазначимо, що Джиммі Кіммел – популярний ведучий, який з 2003 року веде власне шоу Джиммі Кіммел у прямому ефірі.