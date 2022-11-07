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Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023

7 Листопада 2022, 17:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023
Джерело: Depositphotos

Американський телеведучий і комік Джиммі Кіммел проведе 95 оскарівську церемонію. Про це повідомили організатори церемонії вручення кінопремії Оскар.

– Представляємо ведучого 95-ї церемонії вручення премії Оскар Джиммі Кіммела. Ласкаво просимо назад! – написали вони у Twitter.

Варто зазначити, що для Джиммі роль ведучого Оскара вже відома. Він вів церемонії у 2017 та 2018 роках.

Першого року при врученні премії у Кіммела стався казус. Тоді він назвав найкращим фільмом Ла Ла Ленд, але потім виявилося, що нагорода йде Місячному сяйву.

У 2023 році церемонія нагородження відбудеться у ніч із 12 на 13 березня.

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Зазначимо, що Джиммі Кіммел – популярний ведучий, який з 2003 року веде власне шоу Джиммі Кіммел у прямому ефірі.

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