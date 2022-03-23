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Орландо Блум приехал в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам

23 марта 2022, 23:45
Елизавета Жабская
Орландо Блум приехал в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам

Известный актер, звезда фильма Пираты Карибского моря Орландо Блум в рамках программы UNICEF в Молдове поддерживает и помогает украинским семьям, которые вынуждено стали беженцами.

Об этом посол доброй воли UNICEF Орландо Блум сообщил в Instagram.

— С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности, — рассказал актер.

Также он призвал и других людей оказывать посильную помощь украинским детям.

— Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать, — отметил Блум.

Кстати, в апреле 2016 года Орландо Блум приезжал на Донбасс, чтобы встретиться с украинскими детьми. Несмотря на то, что его визит держали в секрете, эта новость быстро разлетелась.

Тогда он посетил несколько школ и детских садиков, которые были разрушены в ходе военного конфликта. Орландо Блум посетил Святогорск, Краматорск, Славянск, Мариуполь, Киев и Харьков. В рамках поездки актер пообщался с пострадавшими детьми, с удовольствием играл с ними, а после провел несколько встреч с психологами и учителями.

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