У міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 візьме участь 41 країна, зокрема і Україна. Захід відбудеться в італійському місті Турин.

Цьогоріч на конкурс повернулася Чорногорія, яка два роки поспіль не брала участь у заході через фінансові труднощі.

Також на Євробаченні 2022 виступатиме представник із Вірменії. Минулого року країна відмовилася від участі через воєнні дії в Нагірному Карабасі.

– Ми так схвильовані тим, що у нас знову буде більше 40 мовників, які змагатимуться за легендарний трофей Євробачення в Турині в травні наступного року. Команда старанно працює над підготовкою до зустрічі всіх делегацій в новому місті-організаторі і гарантує, що пісенний конкурс Євробачення забезпечить хвилююче і грандіозне видовище, на яке розраховують майже 200 млн глядачів, – заявив виконавчий директор Мартін Остердаль.

У списку країн-учасників Євробачення 2022 немає Білорусі, оскільки раніше Європейський мовний союз ухвалив рішення про призупинення членства РБ через масове придушення свободи ЗМІ в країні.

Нагадаємо, у 2021 році Євробачення проходило в Роттердамі (Нідерланди). У конкурсі брали участь 39 країн, а переможцем став італійський гурт Maneskin.

Україну на Євробаченні представляв гурт Go-A з піснею Шум. У фіналі конкурсу колектив посів п’яте місце.