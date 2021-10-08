Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 пройде в місті Турин (Італія) 10, 12 і 14 травня.

Розклад Євробачення 2022 в Турині:

Перший півфінал – 10 травня;

Другий півфінал – 12 травня;

Фінал конкурсу – 14 травня.

Проходити конкурс буде на PalaOlimpico – багатофукціональній спортивно-концертної арені, яка розташована в італійському місті Турин. Італія вже двічі приймала Євробачення: в Неаполі (1965) і Римі (1991).

Італія отримала право приймати конкурс на своїх просторах завдяки перемозі рок-гурту Maneskin на Євробаченні 2011, який проходив у Роттердамі (Нідерланди).

Де буде проходити Євробачення 2022

8 жовтня організатори конкурсу оголосили, що Євробачення пройде в Турині (Італія).

– Турин – ідеальне місто-господар 66-го Євробачення. Як ми бачили під час зимових Олімпійських ігор 2006 року, PalaOlimpico перевершує всі вимоги, необхідні для проведення глобального заходу такого масштабу, і ми були дуже вражені ентузіазмом і відданістю міста Турин, який у травні наступного року зустріне тисячі уболівальників, – підкреслив виконавчий супервайзер Євробачення Мартін Естердал.