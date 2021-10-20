В международном песенном конкурсе Евровидение 2022 примет участие 41 страна, в том числе и Украина. Мероприятие состоится в итальянском городе Турин.

В этом году на конкурс вернулась Черногория, которая два года подряд не участвовала в мероприятии из-за финансовых трудностей.

Также на Евровидении 2022 будет выступать представитель из Армении. В прошлом году страна отказалась от участия из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

— Мы так взволнованы тем, что у нас опять будет более 40 вещателей, которые будут соревноваться за легендарный трофей Евровидение в Турине в мае следующего года. Команда усердно работает над подготовкой к встрече всех делегаций в новом городе-организаторе и гарантирует, что песенный конкурс Евровидение обеспечит волнующее и грандиозное зрелище, на которое рассчитывают почти 200 млн зрителей, — заявил исполнительный директор Мартин Остердаль.