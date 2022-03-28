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Организаторы Оскара осудили поведение Уилла Смита и начали проверку

29 марта 2022, 00:08
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Организаторы Оскара осудили поведение Уилла Смита и начали проверку
Источник: Getty Images

Киноакадемия США осудила поведение Уилла Смита на церемонии вручения премии Оскар 2022 и начала проверку.

— Академия осуждает действия мистера Смита на вчерашнем шоу. Мы начали официальную проверку инцидента и изучим дальнейшие действия и последствия в соответствии с нашим уставом, стандартами поведения и законодательством Калифорнии, — говорится в заявлении.

Напомним, во время объявления номинантов в категории Лучший документальный фильм Крис Рок пошутил о короткой прическе Джады Пинкетт-Смит, намекнув на продолжение сиквела фильма Солдат Джейн.

Реакцию не пришлось долго ждать — Уилл Смит ударил Криса Рока, выбежав на сцену. А когда вернулся на свое место в зале, грубо потребовал, чтобы Рок “не произносил имя его жены своим поганым ртом”.

Джада Пинкетт-Смит страдает алопецией. Из-за аутоимунного заболевания она потеряла значительную часть волос и была вынуждена побриться наголо.

Уже после инцидента Уилл Смит получил Оскар как лучший актер. Толкая речь, он извинился за свое поведение.

По данным СМИ, Крис Рок отказался писать заявление на обидчика. Законы Калифорнии для такого предусматривают до полугода заключения и штраф до $100 тыс.

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Источник
Deadline
Теги
Вілл Сміт , Оскар
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