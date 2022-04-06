Жена ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова пригласила поклонников “русского мира” в Бучу, Ирпень, Мариуполь, Чернигов и в другие города Украины.

В Instagram Даша написала, что уже несколько дней постоянно плачет. Ее муж поехал обратно защищать Киев, а она с сыном осталась на Западной Украине.

— В сердце большая рана, которую сделал “русский мир” и с каждым днем эта рана становится больше. Этот “мир” убивает, забирает дома, разрушает семьи и много страшных вещей, которые даже в голове не укладываются, — отметила Квиткова.

Она подчеркнула, что то, что мы все увидели за последние дни — страшнее любого фильма ужасов и этому нет прощения.

— Я оплачу каждому билет в Бучу, Ирпень, Мариуполь, Чернигов и в другие города Украины, где побывали ваши солдатики, чтобы вы лично поучаствовали в этой “постанове”, чтобы лично ощутили запах, который теперь стоит на улицах, чтобы лично вывозили тела, над которыми издевалась ваша “доблестная армия”. Мир поделился на две части — на людей и на Россию, — подытожила блогер.

Фотографии с Киевской области привели в ужас весь цивилизованный мир. Всемирно известные люди и украинские звезды не остались в стороне, осудив зверства россиян.