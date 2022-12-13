Співачка Оля Полякова вибула із грузинських Танців з зірками. Судді шоу не оцінили румбу артистки з партнером Максимом Єжовим.

Пара набрала 21 бал в сьомому ефірі проєкта, тематикою якого стали грузинські хіти.

– Цей танець, на жаль, став для нас останнім і наша команда покидає грузинські Танці з зірками. Неймовірно вдячні величезній аудиторії з України та Грузії, яка за нас вболівала і віддавала свої голоси. Всім учасникам також хочеться побажати найкращого, – написала Оля в Instagram.

Артистка зазначила, що їхня історія на проєкті була яскравою і незабутньою. Особисто для неї вона стала емоційним підйомом в той час, коли позитивні емоції дійсно необхідні для кожного з нас.

Зараз дивляться

У листопаді Оля Полякова стала учасницею Танців з зірками в Грузії. Першим танцем, який співачка виконала з Єжовим, став віденський вальс під пісню Океан Ельзи Обійми.

Тоді артистка постала в образі нареченої солдата.