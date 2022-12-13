Певица Оля Полякова выбыла из грузинских Танцев со звездами. Судьи шоу не оценили румбу артистки с партнером Максимом Ежовым.

Пара набрала 21 балл в седьмом эфире проекта, тематикой которого стали грузинские хиты.

— Этот танец, к сожалению, стал для нас последним и наша команда покидает грузинские Танцы со звездами. Невероятно благодарны огромной аудитории из Украины и Грузии, которая за нас болела и отдавала свои голоса. Всем участникам также хочется пожелать наилучшего, — написала Оля в Instagram.

Артистка отметила, что их история на проекте была яркой и незабываемой. Лично для нее она стала эмоциональным подъемом в то время, когда позитивные эмоции действительно необходимы для каждого из нас.

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В ноябре Оля Полякова стала участницей Танцев со звездами в Грузии. Первым танцем, который певица исполнила с Ежовым, стал венский вальс под песню Океан Эльзы Обійми.

Тогда артистка предстала в образе невесты солдата.