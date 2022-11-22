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Записуй прощальне відео. Полякова ледь не вилетіла з грузинських Танців з зірками

22 Листопада 2022, 16:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова
Джерело: Новий канал

Участь співачки Олі Полякової в грузинських Танцях з зірками опинилася під загрозою. Артистка ледве встигла приїхати на прямий ефір, спізнившись на літак.

21 листопада відбувся четвертий епізод танцювального шоу. На паркет Полякова зі своїм партнером Максимом Єжовим вийшла в образі Солохи і чорта з повісті Вечори на хуторі біля Диканьки під супровід пісні Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Пара станцювала запальний квікстеп.

Однак за кілька годин участь Олі в проєкті опинилася під загрозою. Після пісенного шоу в Україні, де Полякова займає місце судді, артистка сіла в машину і вирушила до Кишинева. Але через повітряні тривоги, комендантську годину і туман запізнилася на літак.

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– О диво! Мій літак затримали! Я була така щаслива, що вирішила поснідати в аеропорту… І тут мені повідомляють, що рейс ще затримують, тому в Туреччину я не встигаю на наступний літак. Я дзвоню продюсерам, а вони кажуть: Ну що ж, тоді записуй прощальне відео. Будеш прощатися, оскільки не встигаєш, – поділилася Полякова.

Додає, іншого перельоту зі Стамбула в Тбілісі не було, проте якимось дивом вона встигла все таки прилетіти і виступити.

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