Певица Оля Полякова стала участницей Танцев со звездами в Грузии. Ее партнер — украинский хореограф Максим Ежов.

Пара дебютировала на шоу с венским вальсом, который был исполнен под песню Океан Эльзы Обійми. На сцене Оля предстала в белом платье, вышитом украинским орнаментом, а Максим — в военной форме.

— Мое первое выступление вместе с Максимом на грузинских Танцах со звездами. Спасибо за возможность выступить, рассказать и показать жизнь украинцев сегодня! Также спасибо всему грузинскому народу за большую поддержку, которая так нужна в наше время, — написала Полякова в Instagram.

Судьи шоу невысоко оценили танец Оли и Максима, поставив им 14 баллов из 30. Это один из самых низких результатов эфира.

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Кстати, одно кресло в жури занимает Иракли Макацария, которого хорошо знают в Украине как главного героя романтического реалити Холостяк 6.

Отметим, Полякова — не единственная украинская звезда, которая участвует в зарубежных шоу. Например, певица Джамала принимала участие в польских Танцах со звездами, откуда выбыла из шестого прямого эфира.