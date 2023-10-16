Співачка Оля Полякова виправдалася за свій виступ на скандальному весіллі у Львові. Йдеться про пишне святкування шлюбу експрокурора Ростислава Ільницького та експрацівниці ДБР Роксолани Москви. Окрім Суперблондинки на весільному концерті також виступали Олександр Пономарьов і Дзідзьо.

Виконавицю обурило, що їй закидають виступ на гучному святі.

– Моя робота – розважати людей. Я це роблю чесно, від душі, і так – за гроші, – сказала артистка у відеозверненні.

Полякова зазначила, що їй не подобається ситуація, яка склалася навколо цієї історії. Зокрема люди сумніваються у джерелах походження статків молодят, що пішли на розкішне весілля. Співачка наголосила на тому, що вона не проводить фінансовий аудит своїх замовників, бо це не її компетенція. Походження грошей у чиновників, на думку, артистки, має зʼясовувати держава, для якої вони працюють.

Зараз дивляться

– Я хочу жити й працювати в державі, де працює закон, і де держава відповідає за своїх службовців, а не артисти. Найкраще, що ми можемо зробити одне для одного, так це робити свою роботу чесно, – зауважила Оля Полякова.

Попзірка наголосила, що відтепер уважніше ставитиметься до виступів в Україні, так само, як робить це під час виступів за кордоном, щоби запобігти звʼязкам із Росією.

– Якщо раптом вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього так, ніби я була б Робін Гудом: беру у поганих – віддаю хорошим, – зауважила виконавиця.

До того ж, Оля Полякова запропонувала активним коментаторам створити сайт на кшталт Миротворця, щоби артисти знали, у кого можна виступати на весіллі, а у кого – ні.

Нагадаємо, фото та відео з весілля експрокурора Ільницького завірусилося в мережі. Наречена сама виклала кадри з розкішного святкування. Це спричинило хвилю критики. Людей обурило розкішне весілля з виступами попзірок і тортом за сто тисяч гривень у час, коли Україна протистоїть армії російських загарбників.