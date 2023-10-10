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На руках синці від крапельниць: Олю Полякову госпіталізували у Львові

10 Жовтня 2023, 18:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Полякова

Співачка Оля Полякова потрапила до лікарні. Сталося це нещодавно у Львові. Наразі з артисткою все добре.

Про те, що Олі знадобилася допомога лікарів, стало відомо від її продюсера Михайла Ясинського. Перед концертом у Львові їй стало зле, а тому артистку госпіталізували до лікарні.

У Facebook Ясинський оприлюднив фото Полякової в лікарні, а також після – коли вона показувала синці на руках від крапельниць.

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Продюсер зазначив, що поважає Олю як артистку і професіонала, а також пишається нею.

– На першому фото — причина скасування вчорашньої прем’єри. На двох інших вона сьогодні в палаці Україна. Лікарі зі Львова, де вночі Оля відчула біль, заборонили працювати щонайменше тиждень. Але вранці після госпіталізації вона виїхала до Києва, де відбулася прем’єра моновистави Моє коріння, – написав Ясинський.

Сама Оля нічого з приводу свого стану шанувальникам не повідомляла.

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