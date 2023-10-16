Певица Оля Полякова оправдалась за свое выступление на скандальной свадьбе во Львове. Речь идет о пышном праздновании брака экс-прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы. Кроме Суперблондинки на свадебном концерте также выступали Александр Пономарев и Дзидзьо.

Исполнительницу возмутило, что ей вменяют выступление на шумном празднике.

— Моя работа — развлекать людей. Я это делаю честно, от души, и да — за деньги, — сказала артистка в видеообращении.

Полякова отметила, что ей не нравится ситуация, которая сложилась вокруг этой истории. В частности люди сомневаются в источниках происхождения состояния молодоженов, которые пошли на роскошную свадьбу. Певица отметила, что она не проводит финансовый аудит своих заказчиков, потому что это не ее компетенция. Происхождение денег у чиновников, по мнению артистки, должно выяснять государство, для которого они работают.

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— Я хочу жить и работать в государстве, где работает закон, и где государство отвечает за своих служащих, а не артисты. Лучшее, что мы можем сделать друг для друга, так это делать свою работу честно, — подчеркнула Оля Полякова.

Поп-звезда отметила, что отныне будет внимательнее относиться к выступлениям в Украине, так же, как делает это во время выступлений за рубежом, чтобы предотвратить связи с Россией.

— Если вдруг вам будет казаться, что кто-то плохой заплатил мне за мою работу, то относитесь к этому так, будто я была бы Робин Гудом: беру у плохих – отдаю хорошим, — отметила исполнительница.

Вместе с тем, Оля Полякова предложила активным комментаторам создать сайт вроде Миротворца, чтобы артисты знали, у кого можно выступать на свадьбе, а у кого – нет.

Напомним, фото и видео со свадьбы экс-прокурора Ильницкого завирусилось в сети. Невеста сама выложила кадры с роскошного празднования. Это вызвало волну критики. Людей возмутила роскошная свадьба с выступлениями поп-звезд и тортом за сто тысяч гривен в то время, когда Украина противостоит армии российских захватчиков.