Блогерка Даша Євтух та її чоловік Олександр Глазов спрямували кошти, що зібрали під час свого весілля, на потреби ЗСУ. Подружжя звітувало, що більша частина грошей пішла на придбання тепловізора для 116-ї бригади. Його розпаковку пара показала в Instagram.

За словами Даші Євтух, яка стала відома в соцмережах саме завдяки своїм розпаковкам, загалом під час весілля їм вдалося зібрати близько 60 тис. грн.

– На сьогоднішню потребу ми витратили 40 400 грн. Решту покажемо далі, як передамо, – звітувало подружжя блогерки та депутата райради.

Пара подякувала усім, хто долучився до збору, та запевнила, що кошти пішли за призначенням, пообіцявши додаткові звіти.

Учасниця шоу МастерШеф Даша Євтух вийшла заміж за полтавського бізнесмена та депутата райради Олександра Глазова цього літа. У день весілля молодята оголосили збір через соцмережі на потреби ЗСУ.

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Фото: Даша Євтух