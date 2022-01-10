Радянську та російську акторку Олену Проклову госпіталізували в Москві. Медичні працівники діагностували у 68-річної артистки інсульт.

Акторку доправили до лікарні з сильним запамороченням та підвищеним тиском. Там їй зробили МРТ. Про це повідомляють росЗМІ.

Проклову перевели до реанімації, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Представники акторки жодних коментарів поки що не давали.

Олена Проклова – відома радянська акторка. Вперше в кіно вона дебютувала у фільмі Дзвонять, відкрийте двері. До речі, другим режисером цієї кінострічки був дідусь Проклової, який категорично відмовлявся показувати свою онучку.

Проте головна роль все ж таки дісталася Олені.

Потім були головні ролі у фільмах Снігова королева, Перехідний вік, Гори, гори, моя зірка. Всесоюзну популярність акторка здобула після виходу в 1975 році картини Єдина… .

Олена тричі була заміжня, в неї двоє дітей – доньки Аліна і Поліна, та одна онука. Останній шлюб акторки з бізнесменом Андрієм Тришиним тривав 30 років.