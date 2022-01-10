Советскую и российскую актрису Елену Проклову госпитализировали в Москве. Медицинские работники диагностировали у 68-летней артистки инсульт.

Актрису доставили в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Там ей сделали МРТ. Об этом сообщают росСМИ.

Проклову перевели в реанимацию, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Представители актрисы никаких комментариев пока что не давали.

Елена Проклова — известная советская актриса. Впервые в кино она дебютировала в фильме Звонят, откройте дверь. К слову, вторым режисером этой киноленты был дедушка Прокловой, который категорически отказывался показывать свою внучку.

Однако главная роль все же досталась Елене.

Затем последовали главные роли в фильмах Снежная королева, Переходный возраст, Гори, гори, моя звезда. Всесоюзную известность актриса получила после выхода в 1975 году картины Единственная… .

Елена трижды была замужем, у нее двое детей — дочери Алина и Полина, и одна внучка. Последний брак актрисы с бизнесменом Андреем Тришиным продлился 30 лет.