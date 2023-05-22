Російського актора Олексія Паніна оголосили в розшук у РФ. Так, зірку серіалів хочуть судити за його позицію щодо війни в Україні.

Публікація про це з’явилася на сайті МВС Росії. Повідомляється, що на Паніна раніше завели справу про публічне виправдання тероризму – під час вибуху на Кримському мосту він радісно відреагував на цю новину в соцмережах.

Сам Олексій уже відреагував на свій розшук, розмістивши знімок з російського сайту у своєму Instagram. Утім, сам артист зараз в Іспанії, де запрошує місцевих жителів на виставу, в якій також грає українська акторка.

Нагадаємо, що за всі роки війни Панін повністю змінив свою думку щодо РФ і вторгнення на територію України. У 2015 році він підтримував окупацію Криму і заявляв, що захоплені території мають розширитися до Одеси. На цьому тлі акторові заборонили в’їзд в Україну, і його могли посадити до в’язниці на 5 років.

Уже в 2019 році він розкритикував Росію, заявивши, що в цій країні нічого не зміниться. У 2020 році Панін попросив вибачення в українців за розв’язану війну, а з лютого 2022 року активно критикує Путіна і Кремль.

Попередньо, Панін отримав візу в США в листопаді 2022 року – тоді він заявив, що в Росію повертатися не планує.