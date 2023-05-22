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Алексея Панина объявили в розыск в РФ: причина и реакция актера

22 мая 2023, 14:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Панин

Российского актера Алексея Панина объявили в розыск в РФ. Так, звезду сериалов хотят судить за его позицию касательно войны в Украине.

Публикация об этом появилась на сайте МВД России. Сообщается, что на Панина ранее завели дело о публичном оправдании терроризма — во время взрыва на Крымском мосту он радостно отреагировал на эту новость в соцсетях.

Сам Алексей уже отреагировал на свой розыск, разместив снимок с российского сайта в своем Instagram. Впрочем, сам артист сейчас в Испании, где приглашает местных жителей на спектакль, в котором также играет украинская актриса.

Напомним, что за все годы войны Панин полностью изменил свою мысль касательно РФ и вторжения на территорию Украины. В 2015 году он поддерживал оккупацию Крыма и заявлял, что захваченные территории должны расшириться до Одессы. На этом фоне актеру запретили въезд в Украину, и его могли посадить в тюрьму на 5 лет.

Уже в 2019 году он раскритиковал Россию, заявив, что в этой стране ничего не изменится. В 2020 году Панин попросил прощения у украинцев за развязанную войну, а с февраля 2022 года активно критикует Путина и Кремль. 

Предварительно, Панин получил визу в США в ноябре 2022 года — тогда он заявил, что в Россию возвращаться не планирует.

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Война в Украине Олексій Панін
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