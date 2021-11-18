Победительница Мисс Украина 2021 Александра Яремчук успешно прошла собеседование в Посольстве США в Украине и получила визу на 10 лет.

Уже 20 ноября Александра отправится в Пуэрто-Рико. Там девушка представит нашу страну на международном конкурсе Мисс Мира 2021.

Стоит отметить, что Яремчук одержала победу в конкурсе красоты 22 октября, уже 26 октября она подала соответствующие документы на получение визы, однако девушку долгое время не звали на собеседование.

Кроме того, во время пресс-конференция, которая состоялась сегодня, 18 ноября, Александра продемонстрировала национальный наряд, в котором появится на Мисс Мира в Пуэрто-Рико. Его дизайнером выступила Леся Потока.

Появилась Александра и в наряде для финального дефиле. На подготовку фиолетового платья с длинным шлейфом потребовалось 150 часов ручной работы.

Финал Мисс Мира 2021 состоится менее чем через месяц — 17 декабря. Все это время будет подготовка к конкурсу и отборочный тур. Всего в нем примет участие представительницы 32 стран.

Напомним, ранее визу в США не давали Мисс Украине Вселенной 2020 Елизавете Ястремской. Причиной отказа указали то, что ее родная сестра вышла замуж за гражданина США и проживает сейчас с ним в Майами. Однако после долгих перипетий она все же получила визу.