Український гурт Тартак оголосив про остаточне припинення своєї музичної діяльності.

У Facebook музиканти повідомили, що сьогодні, 20 січня, вони офіційно завершують свою роботу у складі гурту.

– Дякуємо всім, хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але надто багато перешкод ми зустріли на шляху, – йдеться в заяві.

Музичний колектив зазначив, що, незважаючи на це, вони мають і гарну новину – новий проєкт.

– За два роки існування Тартака в оновленому складі нам вдалося створити між собою справжню колективну синергію, і це дало натхнення рухатися далі. Незабаром вийде у світ наш новий проєкт, над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатися прем’єри першої, дебютної роботи. До зустрічі, – повідомили вони.

Гурт Тартак був заснований у 1996 році в Луцьку. Загалом у дискографії колективу 10 альбомів.

Перший альбом гурту вийшов у 2000-х роках, на п’ять пісень із нього були зняті кліпи.

Тартак – учасники багатьох фестивалів. Протягом усіх років існування склад колективу зазнавав змін, учасники періодично змінювалися.

Серед їхніх відомих робіт Я не знаю, Не кажучи нікому, Лицарський хрест, Стільникове кохання, Україно, забивай тощо.

Один із засновників гурту Олександр Положинський залишив Тартак ще в лютому 2020 року. Тоді чоловік сказав, що для нього це болісний момент, оскільки колектив – значна частина його життя.