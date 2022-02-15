Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook, где добавил фотографию с личным делом военнослужащего.
— Это должно было произойти на 10 дней раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров, — заявил Александр.
Пользователи соцсети отреагировали на решение музыканта:
- Какой вдохновляющий пример! Спасибо!
- Класс! Буду счастлив увидеться с кумиром на учениях!
- Привет! Добро пожаловать в нашу боевую семью!
- Невероятный человек!
Тартак — одна из первых украинских рэпкор-групп, основанная в 1996 году. В их дискографии насчитывается 10 альбомов.
В феврале 2020 года Александр Положинский покинул Тартак. Два года группа работала в обновленном составе, однако уже 20 января 2022 года Тартак окончательно завершил музыкальную деятельность. Музыканты признались, что пытались удержать на ходу легендарную машину, но встретили слишком много препятствий на пути.