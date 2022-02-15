Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Александр Положинский стал резервистом ВСУ: Это должно было произойти раньше

15 февраля 2022, 17:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Положинский

Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, где добавил фотографию с личным делом военнослужащего.

— Это должно было произойти на 10 дней раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров, — заявил Александр.

Пользователи соцсети отреагировали на решение музыканта:

  • Какой вдохновляющий пример! Спасибо!
  • Класс! Буду счастлив увидеться с кумиром на учениях!
  • Привет! Добро пожаловать в нашу боевую семью!
  • Невероятный человек!

Тартак — одна из первых украинских рэпкор-групп, основанная в 1996 году. В их дискографии насчитывается 10 альбомов.

В феврале 2020 года Александр Положинский покинул Тартак. Два года группа работала в обновленном составе, однако уже 20 января 2022 года Тартак окончательно завершил музыкальную деятельность. Музыканты признались, что пытались удержать на ходу легендарную машину, но встретили слишком много препятствий на пути.

Теги
Олександр Положинський , Тартак
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь