Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, где добавил фотографию с личным делом военнослужащего.

— Это должно было произойти на 10 дней раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров, — заявил Александр.

Пользователи соцсети отреагировали на решение музыканта:

Какой вдохновляющий пример! Спасибо!

Класс! Буду счастлив увидеться с кумиром на учениях!

Привет! Добро пожаловать в нашу боевую семью!

Невероятный человек!

Тартак — одна из первых украинских рэпкор-групп, основанная в 1996 году. В их дискографии насчитывается 10 альбомов.

В феврале 2020 года Александр Положинский покинул Тартак. Два года группа работала в обновленном составе, однако уже 20 января 2022 года Тартак окончательно завершил музыкальную деятельность. Музыканты признались, что пытались удержать на ходу легендарную машину, но встретили слишком много препятствий на пути.