Популярний співак Олег Винник може не повернутися в Україну. Ні для кого не є таємницею, що артист наразі живе в Німеччині, де проходить лікування, однак сам із цього приводу він нічого не говорить.

Блогер Богдан Беспалов сказав, що Олег у Берліні, і назвав його ймовірний діагноз.

– Багато разів ми вже розбирали драму його життя. Хто не в курсі, хворіє він на онкологію… Ані Слава Дьомін, ані Маша Єфросиніна, ані Оля Полякова, ніхто не хотів озвучувати його діагноз, бо в нас усе толерується в суспільстві шоу-бізнесу, в нас усі посміхаються одне одному, грають за правилами, – запевняє Беспалов.

Додає, що артист важко переносить захворювання і, наскільки йому відомо, Винник не планує повертатися в Україну.

– Якщо ви теж пошукаєте інформацію в європейських джерелах патентів товарного знака, Олег Винник встиг запатентувати своє ім’я саме в Німеччині. Тому, найімовірніше, Олег не повернеться, – каже блогер.

Беспалов вважає, що Виннику найкраще вийти на зв’язок із шанувальниками і самому пояснити їм усе. Варто зазначити, що сам Олег не говорив, де він і чим займається, так само як і те, що хворіє. Менеджмент артиста також ніяк не коментував інформацію з приводу лікування співака.

Фото: Олег Винник