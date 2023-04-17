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Олег Винник впервые за год появился в Instagram — поклонники озадачены

17 апреля 2023, 18:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Олег Винник

Певец Олег Винник впервые за год появился в своем Instagram. Артист подчистил соцсеть, удалив некоторые публикации, в частности и прошлогоднее поздравление с Пасхой, а также некоторые военные посты и свои видеообращения.

Более чем за год полномасштабной войны поклонники Винника привыкли к его молчанию. Исполнитель совсем не выходит на связь, а потому лично от него не известно, чем и где он занимается.

В соцсетях Олег также ничего не публикует, последний его пост в Instagram был посвящен Пасхе 2022. Еще 16 апреля 2023 года он красовался на странице певца, однако уже 17 апреля исчез.

Олег Винник Instagram

Олег Винник Instagram

Также можно заметить, что пропали и другие фото и видео артиста, в частости обращение Винника к россиянам, белорусам и их матерям.

Некоторые поклонники обеспокоены тем, что происходит с Олегом и почему он не выходит на связь, но чистит свои посты.

— Олег, что происходит с вашими страницами в Facebook? Целый год от вас нет весточек. Все поклонники надеялись, что вы зайдете на страницу к празднику, а вы вовсе исчезаете из соцсетей. Остался один Instagram. Если и здесь закроете свой профиль, все ниточки с поклонниками оборвутся, — пишет одна из обеспокоенных фанаток.

Сам он подчистил свой Instagram или кто-то это сделал за него, а также с какой целью — неизвестно.

Не секрет, что артист находится в Германии, об этом уже говорили многие его коллеги. Якобы там он проходит лечение. Недавно блогер Богдан Беспалов раскрыл диагноз Олега Винника, отметив, что тот в Украину не вернется.

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Фото: Олег Винник

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