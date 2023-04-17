Певец Олег Винник впервые за год появился в своем Instagram. Артист подчистил соцсеть, удалив некоторые публикации, в частности и прошлогоднее поздравление с Пасхой, а также некоторые военные посты и свои видеообращения.

Более чем за год полномасштабной войны поклонники Винника привыкли к его молчанию. Исполнитель совсем не выходит на связь, а потому лично от него не известно, чем и где он занимается.

В соцсетях Олег также ничего не публикует, последний его пост в Instagram был посвящен Пасхе 2022. Еще 16 апреля 2023 года он красовался на странице певца, однако уже 17 апреля исчез.

Также можно заметить, что пропали и другие фото и видео артиста, в частости обращение Винника к россиянам, белорусам и их матерям.

Некоторые поклонники обеспокоены тем, что происходит с Олегом и почему он не выходит на связь, но чистит свои посты.

— Олег, что происходит с вашими страницами в Facebook? Целый год от вас нет весточек. Все поклонники надеялись, что вы зайдете на страницу к празднику, а вы вовсе исчезаете из соцсетей. Остался один Instagram. Если и здесь закроете свой профиль, все ниточки с поклонниками оборвутся, — пишет одна из обеспокоенных фанаток.

Сам он подчистил свой Instagram или кто-то это сделал за него, а также с какой целью — неизвестно.

Не секрет, что артист находится в Германии, об этом уже говорили многие его коллеги. Якобы там он проходит лечение. Недавно блогер Богдан Беспалов раскрыл диагноз Олега Винника, отметив, что тот в Украину не вернется.

Фото: Олег Винник