Український телеведучий Юрій Горбунов розповів, чому розчарувався в Олегові Виннику. Усе через те, що співак просто зник, не пояснивши свій вчинок навіть друзям.

– Я не знаю, де він і що з ним. Так, ми друзі, але це все потрібно було якось пояснити – не можна просто так зникати. Я пробував дізнатися – люди кажуть різні місця перебування, та й сам Олег слухавку не бере. 100 разів ти телефонувати не будеш, – заявив Горбунов в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Юрій зізнався, що це ближче до здивування, ніж до розчарування.

– Знаючи їхній характер і вчинки до війни – це мало бути інакше, – додав ведучий.

Горбунов додав, що є й ті люди, які його здивували в хорошому сенсі. Наприклад, соліст гурту Антитіла Тарас Тополя, який з перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук автомат для захисту рідної країни.

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Нещодавно голова фанклубу розповіла, де зараз Олег Винник. Так, за словами Валерії Барон, артист наразі в Берліні на лікуванні. Там він живе, займається волонтерством і навіть готує нові пісні для своїх шанувальників. Барон додала, що Олег дуже хвилюється за те, що зараз відбувається в Україні.