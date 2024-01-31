Співачка Оксана Білозір пригадала про свої конфлікти з Олею Поляковою та Тонею Матвієнко. Також народна артистка України розповіла, кого слухає із сучасних виконавиць.

Оксана Білозір розповіла, чому зробила зауваження Поляковій та Матвієнко

Зірка української естради не вважає, що з Олею Поляковою у неї був серйозний конфлікт. Білозір зауважила, що не відчуває жодного негативу до Суперблондинки, тож готова до розмови у випадку раптової зустрічі.

– Хороша така дівчина – амбітна, правильна, ну, трошки помилилася. Це не був конфлікт, просто я її змусила поважати закон, – сказала Білозір.

Нагадаємо, претензії в народної артистки виникли після того, як Оля Полякова записала пісню Колискова мелодія України на твір видатного українського композитора Мирослава Скорика Мелодія.

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Тоді Оксана Білозір заявила, що ця музика була створена для того, щоб весь світ почув про Голодомор, а не для “заколисування” українців. Полякова ж порадила артистці займатися власними справами, зокрема незаконними забудовами.

Інша конфліктна ситуація склалася в Білозір із Тонею Матвієнко, яка попрохала у неї дозволу заспівати пісню Коханий.

– Тоня мені передзвонила і сказала, що хоче цю пісню вставити в свій диск. Я кажу: “Тоню, ні. Поки я цю пісню співаю, я жива, то вона буде на моїх дисках, а на твоїх ні”. Після того вона почала її співати, тому я їй зробила зауваження, – наголосила народна артистка.

Своєю чергою Тоня Матвієнко запевняє, що дозволу на запис пісні дійсно не отримала, проте Оксана Білозір дозволила виконувати її на концертах.

Хто з українських співачок подобається Оксані Білозір

Виконавиця зазначила, що найкращими артистами для неї є ті, хто робить “українськомовний культурний продукт “. Також їй до вподоби, що зʼявляється все більше нових імен. Зокрема Білозір відкрила для себе творчість Jerry Heіl.

– Вона мені подобається Вона мені десь нагадує мене, коли я була мала. Вона така безпосередня, хоче показати дуже впевнену в собі. Хороша дівчина – амбітна, – поділилася артистка.

При цьому Оксана Білозір сказал, що любить Тіну Кароль, але не як співачку, бо після неї “болить горло”.

Фото: скрин з каналу Слави Дьоміна/Youtube