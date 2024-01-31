Певица Оксана Билозир вспомнила о своих конфликтах с Олей Поляковой и Тоней Матвиенко. Также народная артистка Украины рассказала, кого слушает из современных исполнительниц.

Оксана Билозир рассказала, почему сделала замечание Поляковой и Матвиенко

Звезда украинской эстрады не считает, что с Олей Поляковой у нее был серьезный конфликт. Билозир отметила, что не испытывает никакого негатива к суперблондинке, поэтому готова к разговору в случае внезапной встречи.

— Хорошая такая девушка — амбициозная, правильная, ну, немножко ошиблась. Это не был конфликт, просто я ее заставила уважать закон, — сказала Билозир.

Напомним, претензии у народной артистки возникли после того, как Оля Полякова записала песню Колискова мелодія України на произведение выдающегося украинского композитора Мирослава Скорика Мелодія.

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Тогда Оксана Билозир заявила, что эта музыка была создана для того, чтобы весь мир услышал о Голодоморе, а не для “убаюкивания” украинцев. Полякова же посоветовала артистке заниматься собственными делами, в частности незаконными застройками.

Другая конфликтная ситуация сложилась у Билозир с Тоней Матвиенко, которая попросила у нее разрешения спеть песню Коханий.

— Тоня мне перезвонила и сказала, что хочет эту песню вставить в свой диск. Я говорю: “Тоня, нет. Пока я эту песню пою, я жива, она будет на моих дисках, а на твоих нет”. После этого она начала ее петь, поэтому я ей сделала замечание, — отметила народная артистка.

В свою очередь Тоня Матвиенко уверяет, что разрешения на запись песни действительно не получила, однако Оксана Билозир позволила исполнять ее на концертах.

Кто из украинских певиц нравится Оксане Билозир

Исполнительница отметила, что лучшими артистами для нее являются те, кто делает “украиноязычный культурный продукт”. Также ей нравится, что появляется все больше новых имен. В частности Билозир открыла для себя творчество Jerry Heil.

— Она мне нравится. Она мне где-то напоминает меня, когда я была маленькой. Она такая непосредственная, хочет показать очень уверенную в себе. Хорошая девушка — амбициозная, — поделилась артистка.

При этом Оксана Билозир сказала, что любит Тину Кароль, но не как певицу, потому что после нее “болит горло”.

Фото: скрин с канала Славы Демина/Youtube