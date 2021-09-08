Українські рок-гурти Океан Ельзи та Один в Каное випустили спільний трек Місто весни та кліп до нього.

Це перша пісня, яку фронтмен Океан Ельзи Святослав Вакарчук написав про Львів, він є автором і слів і музики.

Співає Вакарчук у дуеті з солісткою гурту Один в Каное Іриною Швайдак.

– 27 років існує група Океан Ельзи і за цей час я не написав жодної пісні про Львів, хоча дуже хотів. Просто я не вмію писати пісень “на злобу дня”. Взагалі не вірю, що можливо так створити пісню, яка буде жити. А зараз у моєму житті той час, коли через різні обставини я по іншому усвідомив значення рідного Львова для мене. Коли ставлення до міста через роки викристалізувалось у тиху, але вічну любов. Коли ти просто розумієш, що це найкраще місце на Землі для тебе було, є і буде, – сказав співак.

Музикант розповів, що натхнення написати цю пісню у нього з’явилось в Києві, коли він гуляв Маріїнським парком і подумки перенісся до Львову.

За словами Вакарчука, коли він почав задумуватись про колаборацію, то захотів, щоб це були саме львівські артисти.

– Пісні, які пишуться на одній хвилі зазвичай “дихають” від самого початку. Тож нашим основним завданням було не нашкодити: не змінити до непізнаваності, не згубити душі пісні, але відчути і підхопити той настрій, який в ній є, – розказала Ірина Швайдак.

Знімали кліп, звісно, у Львові. Перед очами глядачів змінюються львівські краєвиди, а основні дії кліпу відбуваються на площі Ринок, вночі.