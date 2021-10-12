Океан Эльзы презентовали клип, сделанный из каверов фанатов со всего мира

Популярная украинская группа Океан Эльзы презентовала в честь своего 27-летия клип, сделанный из каверов фанатов со всего мира.

В качестве песни выбрали известную композицию Обійми. В ролик вошли фрагменты в исполнении поклонников группы из разных уголков мира, в частности — Казахстана, Турции, Грузии, Армении, Азербайджана и Южной Кореи.

— Сегодня 27! И саундтрек нашей общей с вами любви в этот день — песня Обійми. Она звучит на всех континентах, в сотнях стран и на десятках языков. И это видео, созданное из ваших каверов на нашу Обійми, — лучший подарок для нас. Обнимаем всех и каждого! Спасибо, что все годы мы вместе, — написали в Instagram Океан Эльзы.

Лидер группы Святослав Вакарчук отметил, что 27 лет назад они решили создать музыкальный коллектив и это навсегда изменило их жизнь. Также артист сказал, что без поклонников у них бы ничего не получилось.

— От Мукачева до Луганска. От Чернигова до Севастополя. От Австралии до Калифорнии. Везде мы чувствовали вашу поддержку. Спасибо за каждый огонек на концерте, за каждое теплое слово, за каждую спетую на выпускном или свадьбе песню, — написал Вакарчук в Facebook.

Рок-группа Океан Эльзы начала свое существование 12 октября 1994 года. Первый альбом вышел в 1998 году и назывался Там, де нас нема, он сразу же принес коллективу успех.

Сегодня Океан Эльзы знают во всем мире, их песни может напеть практически каждый. На счету у группы девять альбомов, множество треков и клипов.