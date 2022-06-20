Росія століттями крала не лише історію України, а й культуру – це стосується й музики, яка є нашою спадщиною.

Топ українських пісень, які росіяни вкрали у нас та видають за свої – далі у матеріалі.

Ой мороз, мороз

Зараз дивляться

Ця пісня була популярною у Вінницькій області ще на початку 1900-х роках – оригінал відрізняється від вкраденої версії текстом.

У саду осіннім айстри білі

Згадки про цю українську пісню датуються 1961 роком – твір потрапив у збірку Українські народні романси, хоч і про авторство слів та музики інформації немає. Росія вкрала пісню і переробила її на свій лад.

Де б я не їхала, де б я не йшла

Весільна українська пісня, яку також украла РФ. Країна-агресор також змінила назву – вона відома як Выйду на улицу, гляну на село.

Любо, братцы, любо

Відомо, що пісня була популярною за часів Української революції 1917-1921 років. За заявами Росії, це їхня пісня, і вона виникла ще в 1783 році – жодних доказів ніхто так і не зміг надати.

Друже Ковалю

Музика та оригінальний текст належить Георгію Гончаренку – він був генерал-майором ще часів гетьмана Скоропадського. Пізніше пісню присвятили воїнам УПА, коли для мелодії було написано вірш Мій друже Ковалю.

Эх яблочко

Оригінальна версія несе в собі зовсім інший характер, хоча складається практично з тих самих рядків, що і крадена росіянами пісня.

Розпрощався стрілець

Чергова українська пісня, яку Росія видає за свою – вона була написана за мотивами і на музику української народної пісні у 1914 році. Витвір тісно пов’язаний із січовими стрільцями.

За радянських часів РФ переробила пісню для запису нібито революційної пісні.