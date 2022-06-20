Россия столетиями воровала не только историю Украины, но и культуру — это касается и музыки, которая является нашим наследием.

Топ украинских песен, которые россияне украли у нас и выдают за свои — далее в материале.

Ой мороз, мороз

Сейчас смотрят

Эта песня была популярной в Винницкой области еще в начале 1900-ых годах — оригинал отличается от украденной версии текстом.

В саду осіннім айстри білі

Упоминания об этой украинской песне датируются 1961 годом — произведение попало в сборку Українські народні романси, хоть и об авторстве слов и музыки информации нет. Россия украла песню и переделала ее на свой лад.

Де б я не їхала, де б я не йшла

Свадебная украинская песня, которую также украла РФ. Страна агрессор также сменила название — она известна как Выйду на улицу, гляну на село.

Любо, братцы, любо

Известно, что песня была популярной во времена Украинской революции 1917-1921 годов. По заявления России, это их песня, и она возникла еще в 1783 году — никаких доказательств никто так и не смог предоставить.

Друже Ковалю

Музыка и оригинальный текст принадлежит Георгию Гончаренко — он был генерал-майором еще времен гетмана Скоропадского. Позже песню посвятили воинам УПА, когда для мелодии был написан стих Мій друже Ковалю.

Эх яблочко

Оригинальная версия несет в себе совсем иной характер, хотя состоит практически из тех же строчек, что и краденная россиянами песня.

Розпрощався стрілець

Очередная украинская песня, которую Россия выдает за свою — она была написана по мотивам и на музыку украинской народной песни в 1914 году. Произведение тесно связано с сечевыми стрельцами.

В советские времена РФ переделала песню для записи якобы революционной песни.