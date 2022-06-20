Россия столетиями воровала не только историю Украины, но и культуру — это касается и музыки, которая является нашим наследием.
Топ украинских песен, которые россияне украли у нас и выдают за свои — далее в материале.
Ой мороз, мороз
Эта песня была популярной в Винницкой области еще в начале 1900-ых годах — оригинал отличается от украденной версии текстом.
В саду осіннім айстри білі
Упоминания об этой украинской песне датируются 1961 годом — произведение попало в сборку Українські народні романси, хоть и об авторстве слов и музыки информации нет. Россия украла песню и переделала ее на свой лад.
Де б я не їхала, де б я не йшла
Свадебная украинская песня, которую также украла РФ. Страна агрессор также сменила название — она известна как Выйду на улицу, гляну на село.
Любо, братцы, любо
Известно, что песня была популярной во времена Украинской революции 1917-1921 годов. По заявления России, это их песня, и она возникла еще в 1783 году — никаких доказательств никто так и не смог предоставить.
Друже Ковалю
Музыка и оригинальный текст принадлежит Георгию Гончаренко — он был генерал-майором еще времен гетмана Скоропадского. Позже песню посвятили воинам УПА, когда для мелодии был написан стих Мій друже Ковалю.
Эх яблочко
Оригинальная версия несет в себе совсем иной характер, хотя состоит практически из тех же строчек, что и краденная россиянами песня.
Розпрощався стрілець
Очередная украинская песня, которую Россия выдает за свою — она была написана по мотивам и на музыку украинской народной песни в 1914 году. Произведение тесно связано с сечевыми стрельцами.
В советские времена РФ переделала песню для записи якобы революционной песни.