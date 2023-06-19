Ведучий Анатолій Анатоліч звернувся до мотоциклістів із проханням не порушувати спокій громадян під час війни “гарчанням” їхніх залізних друзів.

Він зазначив, що будь-яке захоплення заслуговує на повагу, проте деякі зараз просто недоречні. Показати, які звуки видає мотоцикл – нормально, але не в країні, де щодня літають ворожі ракети, звуком яких наші громадяни і так налякані.

– У Києві це тупо видавати звуки зі свого мотоцикла, викликаючи реакцію переляку у дітей, у бабусь, та й навіть у сучасних молодих людей, які знають, що це, але нерви не до біса, тому реакція не дуже. Я вчора в центрі здивувався від кількості неадекватів, які дуже хотіли показати всім оточуючим як гарчить їхня залізна кобила. Майте розум і совість, – сказав Анатоліч.

Варто зазначити, що підписники підтримали ведучого, висловивши подяку, що він порушив цю тему.