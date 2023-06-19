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Офігів від кількості неадекватів: Анатолій Анатоліч звернувся до мотоциклістів

19 Червня 2023, 16:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анатолий Анатолич
Джерело: Анатолій Анатоліч

Ведучий Анатолій Анатоліч звернувся до мотоциклістів із проханням не порушувати спокій громадян під час війни “гарчанням” їхніх залізних друзів.

Він зазначив, що будь-яке захоплення заслуговує на повагу, проте деякі зараз просто недоречні. Показати, які звуки видає мотоцикл – нормально, але не в країні, де щодня літають ворожі ракети, звуком яких наші громадяни і так налякані.

– У Києві це тупо видавати звуки зі свого мотоцикла, викликаючи реакцію переляку у дітей, у бабусь, та й навіть у сучасних молодих людей, які знають, що це, але нерви не до біса, тому реакція не дуже. Я вчора в центрі здивувався від кількості неадекватів, які дуже хотіли показати всім оточуючим як гарчить їхня залізна кобила. Майте розум і совість, – сказав Анатоліч.

Варто зазначити, що підписники підтримали ведучого, висловивши подяку, що він порушив цю тему.

  • Та сама історія і в Харкові. Вважаю, що на це питання потрібно звернути увагу поліції.
  • Дякую за те, що підняли цю тему.
  • На жаль, є повно людей, які живуть зовсім в іншій реальності. Дуже хотілося б заборони таких шумів від двигунів і швидкості аналогічної салютам.
  • Та в Дніпрі те саме, а ще обов’язково вночі і під час повітряної тривоги. Неадеквати.
  • На жаль, така картина в кожному місті і не тільки з мото, а й з авто. Щоразу здригаєшся, – діляться в коментарях користувачі мережі.
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