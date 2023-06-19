Ведучий Анатолій Анатоліч звернувся до мотоциклістів із проханням не порушувати спокій громадян під час війни “гарчанням” їхніх залізних друзів.
Він зазначив, що будь-яке захоплення заслуговує на повагу, проте деякі зараз просто недоречні. Показати, які звуки видає мотоцикл – нормально, але не в країні, де щодня літають ворожі ракети, звуком яких наші громадяни і так налякані.
– У Києві це тупо видавати звуки зі свого мотоцикла, викликаючи реакцію переляку у дітей, у бабусь, та й навіть у сучасних молодих людей, які знають, що це, але нерви не до біса, тому реакція не дуже. Я вчора в центрі здивувався від кількості неадекватів, які дуже хотіли показати всім оточуючим як гарчить їхня залізна кобила. Майте розум і совість, – сказав Анатоліч.
Варто зазначити, що підписники підтримали ведучого, висловивши подяку, що він порушив цю тему.
- Та сама історія і в Харкові. Вважаю, що на це питання потрібно звернути увагу поліції.
- Дякую за те, що підняли цю тему.
- На жаль, є повно людей, які живуть зовсім в іншій реальності. Дуже хотілося б заборони таких шумів від двигунів і швидкості аналогічної салютам.
- Та в Дніпрі те саме, а ще обов’язково вночі і під час повітряної тривоги. Неадеквати.
- На жаль, така картина в кожному місті і не тільки з мото, а й з авто. Щоразу здригаєшся, – діляться в коментарях користувачі мережі.