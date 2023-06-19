Екслідер гурту Тартак і військовий Олександр Положинський висловився про українських артистів, які різко після початку повномасштабної війни перестали використовувати у творчості російську мову.

Каже, ніколи не любить узагальнювати, а тому загалом сказати за всіх складно. Висловлює сподівання, що багато артистів відмовилися від мови країни-агресора усвідомлено та щиро.

– Хочеться вірити, що більшість цих людей дійсно усвідомили. Реально пережили шок від того, що сталося. Я так думаю, вони жили собі в якомусь своєму уявному світі, для них не існувало війни, яка розпочалася 2014 року, не існувала Росії з її імперською історією, не існувало багато речей, що лежали на поверхні, – сказав Олександр.

Припускає, тоді вони не хотіли бачити, чути, розуміти чи думати про очевидне. Але зараз у якийсь момент ця реальність вдарила їх – несподівано і боляче.

– Вони побачили руйнування, смерть, зґвалтування, масові вбивства, я допускаю, що це спричинило шок, який зміг їх переключити. На жаль, сталося це не з усіма, – наголосив Положинський.

Додає, деякі також ще більше занурилися в цей ілюзорний світ і намагаються себе переконати, що того, що відбувається, просто не існує.